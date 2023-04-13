Cristiano Ronaldo’nun takımında deprem! Teknik Direktör Rudi Garcia ile yollar ayrıldı

Kulübün 19 yaş altı takımını çalıştıran Hırvat antrenör Dinko Jelicic ise Garcia'nın yerine geçici olarak göreve getirildi.

Suudi Arabistan basınında yer alan iddialara göre, sene başında kadroya katılan Ronaldo ile Fransız teknik adam Garcia arasındaki ilişkide yaşanan gerginlikler, bu ayrılıkta etkili oldu.

8 ay önce göreve gelen Garcia yönetiminde 23 lig maçında 53 puan toplayan Al-Nassr, Ittihad'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Suudi Arabistan temsilcisinde tüm kulvarlarda 12 maçta forma giyen Ronaldo ise 11 kez rakip ağları sarstı.

Rudi Garcia, daha önce Olimpik Lyon, Olimpik Marsilya, Roma, Lille, Le Mans, Dijon ve Saint-Etienne takımlarının teknik direktörlüğünü üstlenmişti.