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Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un yerine 2 aday!

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Giriş Tarihi: 13.04.2023
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Beşiktaş’ta Cenk Tosun’un yerine 2 aday!

A Milli golcünün sakatlığı sonrasında Trabzonspor mücadelesi için forma rekabeti kızıştı! Teknik ekip, Cenk’in ilk 11’deki yerine aday olan iki ismi yakından takip edecek.

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