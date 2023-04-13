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Manchester United Sevilla maçı canlı kesintisiz izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United-Sevilla maçı canlı nereden izlenir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2023
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Manchester United Sevilla maçı canlı kesintisiz izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United-Sevilla maçı canlı nereden izlenir?

"Manchester United Sevilla maçı saat kaçta?" sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. İspanyol takımı Sevilla, İngiliz devi Manchester United karşısında çeyrek final mücadelesine çıkıyor. Peki, Manchester United Sevilla maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçı hakkında tüm detaylar...

Manchester United Sevilla maçı canlı kesintisiz izle! Manchester United - Sevilla maçını takip etmek isteyen futbolseverler, maçın detaylarını araştırmaya başladı. UEFA Avrupa Ligi'nin en iddialı takımlarından olan Manchester United ve Sevilla çeyrek final mücadelesinde eşleşti. Peki, "Manchester United Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?"

MANCHESTER UNİTED SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester United Sevilla maçı, 13 Nisan 2023 Perşembe günü (bugün) oynanacak.Old Trafford Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

MANCHESTER UNİTED SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği Manchester United Sevilla maçı, dijital platform EXXEN'den canlı yayınlanacak.

MANCHESTER UNİTED SEVİLLA MAÇI CANLI İZLE

Maç nasıl izlenir, exxen'e nasıl üye olunur?

Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

MANCHESTER UNİTED SEVİLLA MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: De Gea - Wan Bissaka, Varane, Martinez, Malacia - McTominay, Fernandes, Antony, Sabitzer, Sancho - Weghorst

Sevilla: Dmitrovic - Navas, Bade, Gudelj, Acuna - Fernando, Rakitic, Suso, Gil, Lamela - En Nesyri

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