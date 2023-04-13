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Başkan Erdoğan'dan Süper Lig'e çıkan Samsunspor'a tebrik

SPOR
Giriş Tarihi: 13.04.2023 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023
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Başkan Erdoğan’dan Süper Lig’e çıkan Samsunspor’a tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 6 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'u tebrik etti.

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