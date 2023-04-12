Samsunspor 11 yıl sonra Süper Lig’de

Spor Toto 1. Lig'de iyi bir sezon geçiren ve 20 maçlık yenilmezlik serisi yaşayan kırmızı-beyazlılar, 32. haftada en yakın takipçisi Eyüpspor'un konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiyle normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

66 puanı olan Samsunspor, deprem bölgesi takımlarından Yeni Malatyaspor ve Adanaspor ile oynayacağı maçlardan hükmen galip sayılacağı için 72 puana ulaşacak.

Ligin bitimine 5 hafta kala Samsunspor'un en yakın şampiyonluk rakiplerinden Eyüpspor'un 57 puanı (31 maç), Sakaryaspor'un 55 puanı (30 maç), Çaykur Rizespor'un 54 puanı (29 maç) ve Pendikspor'un 54 puanı (30 maç) bulunuyor.

SAMSUNSPOR'DAN KUTLAMA



Zafer sonrası kırmızı-beyazlı takımın taraftarları çılgınlar gibi eğlendi.



Kırmızı-beyazlı ekibin taraftarları bu beklenmedik anda gelen şampiyonluk sonrası şehrin meydanlarına inerek şampiyonluk kutlaması yaptı.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Samsunsporlu taraftarlar bayraklar, meşaleler ve marşlarla şampiyonluğu kutladılar.

11 yıllık Süper Lig hasretini rakibinin puan kaybıyla nisan ayında sonlandıran Samsunspor'da taraftarlar davul ve zurnalar eşliğinde göbek atarak şampiyonluk kutlaması yaptılar.



11 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşayan taraftarlar, "11 yıl sonra Süper Lig'deyiz. Duygularımızı anlatacak kelime bulamıyoruz. Allah'ın bugünleri gösterdiği için şükrediyoruz. Seneye de Süper Lig'e damga vuracağız" dediler.