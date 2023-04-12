Samsunspor 11 yıl sonra Süper Lig'de
11 yıl aradan sonra Samsunspor, Eyüpspor'un Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybetmesiyle ligin bitimine 6 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Zafer sonrası kırmızı-beyazlı takımın taraftarları sokağa çıkarak çılgınlar gibi eğlendi.
Yılport Samsunspor, 11 yıl aranın ardından Spor Toto Süper Lig'e döndü.
Süper Lig'de son olarak 2011-2012 sezonunda mücadele eden Karadeniz temsilcisi, ligi 16. sırada tamamlayarak bir alt lige düşmüştü.
Samsunspor, 11 yıl aranın ardından taraftarına yeniden Süper Lig sevinci yaşattı.
Spor Toto 1. Lig'de iyi bir sezon geçiren ve 20 maçlık yenilmezlik serisi yaşayan kırmızı-beyazlılar, 32. haftada en yakın takipçisi Eyüpspor'un konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilmesiyle normal sezonun bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
66 puanı olan Samsunspor, deprem bölgesi takımlarından Yeni Malatyaspor ve Adanaspor ile oynayacağı maçlardan hükmen galip sayılacağı için 72 puana ulaşacak.
Ligin bitimine 5 hafta kala Samsunspor'un en yakın şampiyonluk rakiplerinden Eyüpspor'un 57 puanı (31 maç), Sakaryaspor'un 55 puanı (30 maç), Çaykur Rizespor'un 54 puanı (29 maç) ve Pendikspor'un 54 puanı (30 maç) bulunuyor.
SAMSUNSPOR'DAN KUTLAMA
Zafer sonrası kırmızı-beyazlı takımın taraftarları çılgınlar gibi eğlendi.
Kırmızı-beyazlı ekibin taraftarları bu beklenmedik anda gelen şampiyonluk sonrası şehrin meydanlarına inerek şampiyonluk kutlaması yaptı.
Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Samsunsporlu taraftarlar bayraklar, meşaleler ve marşlarla şampiyonluğu kutladılar.
11 yıllık Süper Lig hasretini rakibinin puan kaybıyla nisan ayında sonlandıran Samsunspor'da taraftarlar davul ve zurnalar eşliğinde göbek atarak şampiyonluk kutlaması yaptılar.
11 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşayan taraftarlar, "11 yıl sonra Süper Lig'deyiz. Duygularımızı anlatacak kelime bulamıyoruz. Allah'ın bugünleri gösterdiği için şükrediyoruz. Seneye de Süper Lig'e damga vuracağız" dediler.
BAKAN KASAPOĞLU, SÜPER LİG'E YÜKSELMEYİ GARANTİLEYEN SAMSUNSPOR'U TEBRİK ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 6 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'u tebrik etti.
Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 6 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Karadeniz temsilcisine önümüzdeki sezon mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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