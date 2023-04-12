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TFF açıkladı! İşte Süper Lig'de 2023-24 sezonu planlaması | 2023-24 sezonu ne zaman başlayacak?

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Giriş Tarihi: 12.04.2023
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TFF açıkladı! İşte Süper Lig’de 2023-24 sezonu planlaması | 2023-24 sezonu ne zaman başlayacak?

Son dakika spor haberleri | Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de gelecek yılın planlamasını açıkladı. Buna göre Süper Lig'in 2023-24 sezonu 11 Ağustos'ta oynanan karşılaşmalarla başlayacak, 19 Mayıs 2024'te ise sona erecek.

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