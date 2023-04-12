PSG’de neler oluyor? Kulüp hemen soruşturma başlattı! Galtier hakkında korkunç iddia: Takımda bu kadar siyahi ve Müslüman olamaz

Fransız BFMTV ve RMC Spor kanallarının haberine göre PSG, kulübün teknik direktörü Galtier'in Nice'i çalıştırdığı dönemde "Takımda bu kadar siyahi ve Müslüman olamaz" sözlerini sarf ettiği iddiası üzerine konuyla ilgili iç soruşturma açtı.