Süper Lig'in kaderi için kritik toplantı! Premier Lig modeli
Bugün TFF ve Kulüpler Birliği buluşacak. Süper Lig'de yol haritası bugün belli olacak. Yabancı kuralında Premier Lig örnek alınacak. Bunun yanında takımların kadrolarında 21 yaşından büyük en fazla 17 oyuncu olması kabul ediliyor. Türkiye'de uygulanacak sistemin daha esnek olacağı öngörülüyor.
Bugün Türk futbolu açısından kritik bir gün yaşanacak. Saat 15.00'te La Shangari Hotel'de TFF ve Kulüpler Birliği bir araya gelecek. Bu toplantıdan önemli kararların çıkması bekleniyor.
Kulüplerin özkaynaklarına dönmelerini hedefleyen "B Takım" projesine önümüzdeki yıl için izin verileceği açıklanmıştı. B Takım gündemi ile alakalı toplantıya teknik direktörler de çağrıldı. Formatla ilgili son ayrıntıların bu görüşmede nihai sonuca bağlanması bekleniyor.
ADA'YA BENZER FORMÜL
Ayrıca önümüzdeki yıl yabancı konusunda Premier Lig modeli esas alınacak. İngiltere'de sınırsız yabancı hakkı bulunan kulüpler, buna karşın çalışma izni almak zorunda. Çalışma izninin çıkabilmesi için, oyuncunun ülkesinin milli takımının son 2 yıldaki maçlarının %75'inde forma giymiş olması gerek.
Bunun yanında takımların kadrolarında 21 yaşından büyük en fazla 17 oyuncu olması kabul ediliyor. Türkiye'de uygulanacak sistemin daha esnek olacağı öngörülüyor.
TEKRAR İSTİFASI İSTENECEK
Yüzde 75'lik milli takım şartının epey aşağıya çekilmesi bekleniyor. Diğer kulüp başkanlarının da hazır bulunacağı toplantıda TFF yetkilileriyle görüşecek olan Galatasaray Başkanı Özbek, hakem hataları ve MHK Başkanı Lale Orta'nın, yayıncı kuruluşa müdahalesi ile sonrasında yaptığı açıklamalara dair duydukları rahatsızlıkları dile getirecek. Orta'nın bir kez daha istifası istenecek. İftar sonrası ise başkanların Beşiktaş-Atletico Madrid maçını izlemesi bekleniyor.
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