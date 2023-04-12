Süper Lig’in kaderi için kritik toplantı! Premier Lig modeli

TEKRAR İSTİFASI İSTENECEK

Yüzde 75'lik milli takım şartının epey aşağıya çekilmesi bekleniyor. Diğer kulüp başkanlarının da hazır bulunacağı toplantıda TFF yetkilileriyle görüşecek olan Galatasaray Başkanı Özbek, hakem hataları ve MHK Başkanı Lale Orta'nın, yayıncı kuruluşa müdahalesi ile sonrasında yaptığı açıklamalara dair duydukları rahatsızlıkları dile getirecek. Orta'nın bir kez daha istifası istenecek. İftar sonrası ise başkanların Beşiktaş-Atletico Madrid maçını izlemesi bekleniyor.

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