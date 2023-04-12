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Süper Lig'den 7 kulüp ile Ahmet Nur Çebi ve Selahattin Baki PFDK'ya sevk edildi

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Giriş Tarihi: 12.04.2023 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023
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Süper Lig’den 7 kulüp ile Ahmet Nur Çebi ve Selahattin Baki PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki ile Süper Lig'den 7 kulüp Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Ahmet Nur Çebi'nin, sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'nin de hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları ile sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Giresunspor Kulübü Başkanı Nahid Ramazan Yamak'ın ise hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle kurula gönderildiği duyuruldu.

7 KULÜP DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Süper Lig'den 7 kulüp, çeşitli gerekçelerle PFDK'ye sevk edildi.

Fraport TAV Antalyaspor ve Yukatel Kayserispor'un saha olayları, MKE Ankaragücü, Trabzonspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ün çirkin ve kötü tezahürat, Bitexen Giresunspor'un ise hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar sebebiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin de çirkin ve kötü tezahürat, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar ve sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle kurula sevk edildiği kaydedildi.

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