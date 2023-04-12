Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları! Bayern Münih dağıldı Haaland durdurulamıyor! Inter avantajı kaptı

HAALAND YİNE SAHNEDE

Mücadeleyi birer gol ve asistle tamamlayan Haaland, bu sezon tüm kulvarlarda 45'inci kez rakip ağları sarstı ve Premier Lig'de bir sezonda bu rakama ulaşan ilk oyuncu oldu. 22 yaşındaki oyuncu, gol krallığı yarışında açık ara ilk sırada yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde ise 11. golüne imza attı.