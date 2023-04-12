Galatasaray EuroCup'ta 2. oldu
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Eurocup Kadınlar Finali'nde 95-56 kaybettiği ilk maçın rövanşında LDLC Asvel'e sahasında 85-57 yenilerek 2. oldu.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finalinin rövanş maçında Fransa'nın LDLC ASVEL ekibine 85-57 yenilerek, organizasyonda sezonu ikinci tamamladı.
Sahasındaki ilk maçı da 95-56 kazanan LDLC ASVEL, kupayı müzesine götürdü.
Karşılaşmaya iyi başlayan LDLC ASVEL, Dietrick ve Johannes'in etkili mücadelesiyle ilk periyodu 23-13 önde bitirdi. İkinci periyotta da üstün bir mücadele ortaya koyan Fransız ekibi, hem hücum hem de savunmada zayıf kalan Galatasaray Çağdaş Faktoring karşısında soyunma odasına 55-27 önde gitti.
Üçüncü çeyreği de 71-42 üstün geçen Fransız ekibi, müsabakadan 85-57 galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.
Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Fernando Muslera ve Lucas Torreira da maçı salonda takip etti.
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG - LDLC ASVEL: 57-85
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Işıl Alben 3, Nacickaite 8, Prince 2, Stevens 4, McCowan 21, Pelin Bilgiç 4, Jurjane 5, Pulvere 2, Merve Uygül 2, Meltem Yıldızhan 6
LDLC ASVEL: Williams 13, Johannes 20, Dietrick 11, Chartereau 10, Gruda 11, Ciak 4, Quevedo 10, Jocyte 3, Tshibuabua 3, Dibanzilua
1'İNCİ PERİYOT: 13-23
İLK YARI: 27-55
3'ÜNCÜ PERİYOT: 42-71
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Paulo Marquez, Viola Györgyi, Beniamino Manuel Attard
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