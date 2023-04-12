Galatasaray EuroCup’ta 2. oldu

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finalinin rövanş maçında Fransa'nın LDLC ASVEL ekibine 85-57 yenilerek, organizasyonda sezonu ikinci tamamladı.

Sahasındaki ilk maçı da 95-56 kazanan LDLC ASVEL, kupayı müzesine götürdü.

Karşılaşmaya iyi başlayan LDLC ASVEL, Dietrick ve Johannes'in etkili mücadelesiyle ilk periyodu 23-13 önde bitirdi. İkinci periyotta da üstün bir mücadele ortaya koyan Fransız ekibi, hem hücum hem de savunmada zayıf kalan Galatasaray Çağdaş Faktoring karşısında soyunma odasına 55-27 önde gitti.