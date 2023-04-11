Galatasaray'dan PSG'ye Mauro Icardi için ilk teklif! 10 milyon euro gözden çıkarıldı
Galatasaray'da özellikle derbilerde gösterdiği performanslarla sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi'nin bonservisinin alınmasına ilişkin çalışmalar başladı. Sarı kırmızılılar ilk teklif olarak PSG'ye yaklaşık 10 milyon euro önerdi. İşte detaylar...
Galatasaray, kiralık yıldızı Mauro Icardi'nin bonservisi için PSG ile temas kurdu.
Fransız gazetesi Le Parisien'in haberine göre; Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisi için PSG ile görüşme halinde. İki kulüp arasında konuşulan muhtemel bonservis bedeli ise, yaklaşık 10 milyon euro olarak ifade edildi.
GALATASARAY TARİHİNE GEÇTİ
Yıldız oyuncu Galatasaray'da 17 maçta 10 gol attı. Arjantinli oyuncu Galatasaray'ın Nef Stadyumu'ndaki 600. golünü atarak sarı kırmızılıların tarihine geçti.
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