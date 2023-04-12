12 Nisan 2023, Çarşamba
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Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman? Real Madrid - Chelsea hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2023
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Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman? Real Madrid - Chelsea hangi kanalda canlı yayınlanacak?

"Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Real Madrid ile Chelsea, çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman? Real Madrid - Chelsea hangi kanalda canlı yayınlanacak?

"Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman? Real Madrid - Chelsea hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Chelsea, çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman? Real Madrid - Chelsea hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Chelsea maçı 12 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Modric, Camavinga, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

Chelsea: Kepa; James, Fofana, Koulibaly, Chilwell; Kovacic, Fernandez, Kante; Sterling, Havertz, Felix

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