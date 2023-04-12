"Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman? Real Madrid - Chelsea hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Chelsea, çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Real Madrid - Chelsea maçı ne zaman? Real Madrid - Chelsea hangi kanalda canlı yayınlanacak?