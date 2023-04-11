Manchester City Bayern Münih maçı hangi kanalda? Manchester City Bayern Münih maçı şifresiz mi yayınlanacak?

İşte, Manchester City Bayern Münih maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri ile ilgili tüm bilgiler şöyle;

MANCHESTER CİTY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City Bayern Münih maçı, 11 Nisan 2023 Salı günü (bugün) oynanacak.

Karşılaşma TSİ saat 22.00'de başlayacak.