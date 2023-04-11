Manchester City Bayern Münih maçı hangi kanalda? Manchester City Bayern Münih maçı şifresiz mi yayınlanacak?
"Manchester City Bayern Münih maçı hangi kanalda?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İngiliz devi Manchester City ve Alman panzeri Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester City Bayern Münih maçı hangi kanalda? Manchester City Bayern Münih maçı şifresiz mi yayınlanacak?
"Manchester City Bayern Münih maçı hangi kanalda? Manchester City Bayern Münih maçı şifresiz mi yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Avrupa'nın iki dev kulübü Manchester City ile Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Manchester City Bayern Münih maçı hangi kanalda? Manchester City Bayern Münih maçı şifresiz mi yayınlanacak?
MANCHESTER CİTY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final müsabakaları ile devam ediyor.
İngiltere Premier Lig devi Manchester City, Almanya devi Bayern Münih'i konuk edecek.
İşte, Manchester City Bayern Münih maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri ile ilgili tüm bilgiler şöyle;
MANCHESTER CİTY BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Manchester City Bayern Münih maçı, 11 Nisan 2023 Salı günü (bugün) oynanacak.
Karşılaşma TSİ saat 22.00'de başlayacak.
MANCHESTER CİTY BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Manchester City Bayern Münih maçı, dijital platform EXXEN'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
MANCHESTER CİTY: Ederson, Akanji, Dias, Ake, Stones, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, İlkay, Grealish, Haaland
BAYERN MÜNİH: Sommer, Cancelo, Upamecano, de Ligt, Davies, Kimmich, Goretzka, Sane, Musiala, Mane, Müller
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