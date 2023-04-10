Galatasaray Tottenham'ın yıldızını istiyor! Randevu talep edildi! Lucas Moura hamlesi...
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda 6 puanlık avantaja sahip olan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları da şimdiden başladı. Sarı kırmızılılar Tottenham'da az forma şansı bulan ve sözleşmesi sezon sonunda biten Lucas Moura ile görüşmek için randevu talep etti. İşte detaylar...
Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda... Galatasaray Tottenham'la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Lucas Moura için yeniden harekete geçti.
RANDEVU ALINDI
Sarı Kırmızılılar bu doğrultada daha önce de gündemine gelen Tottenham'ın Brezilyalı kanhat oyuncusu Lucas Moura için yeniden harekete geçti. İngiliz kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 30 yaşındaki kanat oyuncusunun menajerinden sezon sonunda görüşmek için randevu alındığı ortaya çıktı.
5 MİLYON EURO MAAŞ TALEBİ
Sezon sonu boşa çıkacak oyuncunun durumunu Galatasaray dışında başka takımlar da yakından takip ediyor. İngiliz basını da geçtiğimiz günlerde Moura'nın Türk kulüplerine imza atmak için 5 milyon euro gibi bir yıllık ücret beklentisi içinde olduğunu belirtmişti.
OKAN BURUK İSTİYOR
Moura sürati ve çalım becerisi ile öne çıkıyor. Brezilyalı yıldızın 10 numara, ve iki kanatta da oynayabilmesi ve hücumda çeşitlilk yaratması teknik direktör Okan Buruk'un da ilglisini çekiyor. Bu sezon fazla şans bulamayan Moura Tottenham formasıyla çıktığı 17 maçta 1 gole imza attı.
Lucas Moura futbol kariyeri boyunca 542 maçta forma giydi. 30 yaşındaki yıldız futbolcu söz konusu maçlarda 109 gol atıp, takım arkadaşlarına da 96 kez gol pası verdi. Moura, Sao Paulo, Paris Saint Germain ve Tottenham gibi kulüplerin formalarını giydi.
Brezilyalı yıldız kanatlarda ve forvet erkesı pozisyonlarında forma giyebilmesi nedeniyle teknik direktörlere hücumda çeşitlilk sağlıyor.
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