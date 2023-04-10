Galatasaray Tottenham’ın yıldızını istiyor! Randevu talep edildi! Lucas Moura hamlesi...

OKAN BURUK İSTİYOR

Moura sürati ve çalım becerisi ile öne çıkıyor. Brezilyalı yıldızın 10 numara, ve iki kanatta da oynayabilmesi ve hücumda çeşitlilk yaratması teknik direktör Okan Buruk'un da ilglisini çekiyor. Bu sezon fazla şans bulamayan Moura Tottenham formasıyla çıktığı 17 maçta 1 gole imza attı.

Lucas Moura futbol kariyeri boyunca 542 maçta forma giydi. 30 yaşındaki yıldız futbolcu söz konusu maçlarda 109 gol atıp, takım arkadaşlarına da 96 kez gol pası verdi. Moura, Sao Paulo, Paris Saint Germain ve Tottenham gibi kulüplerin formalarını giydi.

Brezilyalı yıldız kanatlarda ve forvet erkesı pozisyonlarında forma giyebilmesi nedeniyle teknik direktörlere hücumda çeşitlilk sağlıyor.