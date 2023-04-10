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SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisi öncesi Cenk Tosun şoku

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Giriş Tarihi: 10.04.2023 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023
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SON DAKİKA | Beşiktaş’ta Trabzonspor derbisi öncesi Cenk Tosun şoku

Son dakika haberine göre Beşiktaş'ta Giresunspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Cenk Tosun'un sahalardan 5-6 gün uzak kalacağı öğrenildi. Golcü futbolcunun Trabzonspor derbisinde riske edilmeyeceği belirtildi.

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