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CANLI | Kayserispor - Ümraniyespor maçı CANLI anlatım İZLE

SPOR
Giriş Tarihi: 10.04.2023
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CANLI | Kayserispor - Ümraniyespor maçı CANLI anlatım İZLE

Süper Lig'de 28'inci hafta heyecanı bugün oynanan maçlarla son buluyor. Kayserispor, evinde küme düşme hattından kurtulmak isteyen Ümraniyespor'u ağırlıyor. Maçta ilk düdük 16.00'da çaldı. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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