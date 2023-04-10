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Çanlar Vitor Pereira için çalıyor!

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Giriş Tarihi: 10.04.2023
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Çanlar Vitor Pereira için çalıyor!

Brezilya'da Carioca 1 Şampiyona Finali'nde Fluminense, 2-0 kaybettiği maçın rövanşında Flamengo'yu 4-1 mağlup etti ve Rio de Janeiro eyaletinin şampiyonu oldu.

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