Canlı | Fatih Karagümrük - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) Süper Lig'de zirve yarışını etkileyen kritik karşılaşma...
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile puan farkını azaltarak şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe, deplasmanda son dönemde iddialı bir futbol ortaya koyan Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Kritik karşılaşmada sarı lacivertlilerde 6 isim sakatlık ve kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. İşte maçın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'inde 28. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Zirve yarışını etkileyen karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
FATİH KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER:
Fatih Karagümrük: Batuhan, Salih, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Bertolacci, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Emre Mor, Arda (Rossi), Serdar Dursun, Valencia
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KANARYA'DA 6 İSİM YOK
Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı öncesinde bir futbolcu cezalı durumunda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan Beşiktaş derbisinde sarı kart gören Mert Hakan Yandaş cezalı duruma düştü. Mert Hakan, bu müsabakada takımını yalnız bırakacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Luan Peres, Jayden Oosterwolde ve Joshua King'in bireysel tedavileri sürüyor. Michy Batshuayi, dün yapılan antrenmanda bireysel çalışmalara başladı. Ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle ameliyat olan Lincoln Henrique de kadroda yer almayacak.
8 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 8 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, kart görmeleri durumunda MKE Ankaragücü karşısında takımı yalnız bırakacak.
DIAGNE BORINI ORTAKLIĞI
Karagümrük, bu sezon Süper Lig'de 52 gol kaydetti. Kırmızı-siyahlılar, 63 gollü Fenerbahçe ve 54 gollü lider Galatasaray'ın ardından bu alanda en iyi performansı sergileyen üçüncü takım konumunda bulunuyor. Karagümrük'te Mbaye Diagne ve Fabio Borini, toplam 31 gol kaydederek takımın gol yükünü çekiyor. Ligde Diagne 24 maçta 16 gol atıp, 5 asist yaparken, İtalyan Borini ise 24 müsabakada 15 kez gol sevinci yaşarken, 8 de asistlik katkıda bulundu.
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