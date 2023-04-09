Beşiktaş Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Giresunspor maçı şifreli mi?
"Beşiktaş Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Beşiktaş Giresunspor maçı canlı yayınla bu akşam ekranlara geliyor. Beşiktaş Giresunspor maçı, alt ve üst sıraları yakından ilgilendirecek. 52 puanla ligin 3'üncü sırasında yer alan Beşiktaş, 24 puanla 16'ncı sırada yer alan Giresunspor'u konuk edecek. Peki, Beşiktaş Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Giresunspor maçı şifreli mi?
"Beşiktaş Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Giresunspor maçı şifreli mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ligin sonuna doğru yaklaşılırken 3 puan alarak ilk sıralardaki konumunu diri tutmak isteyen Beşiktaş, Giresunspor karşısında tüm kozlarını oynayacak. Peki, Beşiktaş Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Giresunspor maçı şifreli mi?
BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 28. Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Giresunspor'u konuk edecek.
9 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.
VAR HAKEMİ ÖZGÜR YANKAYA
İki takım arasında saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora yapacak. Maçın 4. hakemi Sarper Barış Saka olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak.
Yankaya'ya AVAR'da Volkan Bayarslan ve Süleyman Özay eşlik edecek.
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- Beşiktaş Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Giresunspor maçı şifreli mi?
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