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Galatasaray'a Victor Nelsson piyangosu! Tam 25 milyon euro...

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Giriş Tarihi: 09.04.2023 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023
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Galatasaray’a Victor Nelsson piyangosu! Tam 25 milyon euro...

Sarı kırmızılılarda cezalı veya sakat olduğu dönemlerde Galatasaray'ın büyük sorun yaşadığı savunma oyuncusu Victor Nelsson yaz transfer döneminde takımdan ayrılabilir. Premier Lig temsilcisi Crystal Palace yıldız oyuncu için sarı kırmızılılara teklif yapmaya hazırlanırken Aslan'ın bonservis beklentisi 25 milyon euro. İşte detaylar...

Forma giymediği iki maçta da Galatasaray'ın çok ciddi savunma problemleri yaşayıp mağlup olduğu Victor Nelsson, sezon sonunda Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılabilir.

RADARA GİRDİ

Geçtiğimiz yaz döneminde de Sevilla ile anlaşan, gitmek için izin isteyen, ancak kulübün lig bitene kadar kalması yönünde ikna ettiği Danimarkalı savunmacı, bu kez de İngiliz kulüplerinin radarına girdi.

MAAŞINA ZAM YAPILDI

Sezon başında Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, Victor Nelsson için de Sarı Kırmızılı ekibin kapısını çalmıştı. İspanyol kulübünün 13+3 milyon Euro'luk teklifi kabul edilmemişti. Danimarkalı stoper, o dönem Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak baksa da Sarı Kırmızılı yönetim genç oyuncuyu ikna etmeyi başarmıştı.

Yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Sevilla'dan teklif alan ancak kariyerine Cim Bom'da devam eden Nelsson'un maaşında artışa gidildi. Danimarkalı savunmacının 900 bin Euro olan garanti ücreti, yapılan anlaşmayla 1.3 milyon Euro'ya çıkarıldı. Nelsson için yapılan bu zam sadece 1 sezon için geçerli.

ASLAN 25 MİLYON İSTİYOR

Sevilla defterini kapatan Nelsson'a sürpriz bir talip daha çıktı. Premier Lig temsilcisi Crystal Palace bu transferde çok ısrarcı. Hatta İngiliz ekibinin, 24 yaşındaki savunmacı ile anlaştığı, oyuncunun da Galatasaray'dan bir kez daha izin talebinde bulunduğu iddia edildi.

Galatasaray cephesinin Victor Nelsson için belirlediği bonservis ücreti 25 milyon Euro. Crystal Palace'ın bu bedeli ödemeye karar verdiği de gelen haberler arasında.

Danimarka Milli Takımı'nda da düzenli olarak forma giyen genç futbolcunun muhtemel ayrılığına karşı yeni stoper arayışları önümüzdeki günlerde başlayacak.

Teknik direktör Okan Buruk'un bir transfer listesi hazırlamaya başladığı öğrenildi. Sarı Kırmızılılar, Nelsson'u 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Kopenhag'dan transfer etmişti.

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