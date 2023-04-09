Galatasaray’a Victor Nelsson piyangosu! Tam 25 milyon euro...

ASLAN 25 MİLYON İSTİYOR

Sevilla defterini kapatan Nelsson'a sürpriz bir talip daha çıktı. Premier Lig temsilcisi Crystal Palace bu transferde çok ısrarcı. Hatta İngiliz ekibinin, 24 yaşındaki savunmacı ile anlaştığı, oyuncunun da Galatasaray'dan bir kez daha izin talebinde bulunduğu iddia edildi.

Galatasaray cephesinin Victor Nelsson için belirlediği bonservis ücreti 25 milyon Euro. Crystal Palace'ın bu bedeli ödemeye karar verdiği de gelen haberler arasında.