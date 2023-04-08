Kasımpaşa-TS MAÇI ÖZETİ | 8 Nisan Kasımpaşa-Trabzonspor mücadelesi kaç kaç bitti?

ÖZDEŞ İLE İLK MAÇ

Bu sezon aldığı sonuçlarla istikrarsız bir performans ortaya koyan ve 3 kez teknik direktör değişikliğine giden Kasımpaşa, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 5 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, haftaya 29 puanla 11. sırada girdi.