Kasımpaşa-TS MAÇI ÖZETİ | 8 Nisan Kasımpaşa-Trabzonspor mücadelesi kaç kaç bitti?
Spor Toto Süper Lig 28. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Hakem Burak Şeker'in yöneteceği maçta her iki takımında hedefi 3 puan elde etmek. Trabzonspor puan tablosunda 5. sırada yer alıyor. Nefes kesen mücadelenin sonunda futbolseverler maçın detayına ulaşmaya çalışıyor. Peki Kasımpaşa-Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
Kasımpaşa Trabzonspor maç özeti araştırılan konular arasında yer alıyor. Nefes kesen mücadeleyi izleyen, izleyemeyen taraftarlar maç detaylarını araştırmaya başladı. Spor Toto Süper Lig 28. haftasında Trabzonspor-Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Peki Kasımpaşa Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? İşte maç özeti...
KASIMPAŞA – TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ
8 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da başlayan Kasımpaşa TS mücadelesi son bulduğunda detayları haberimize eklenecektir.
Heyecanlı maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. BeIN SPORTS şifreli yayın yaptığı için maçı şifresiz izlemenin bir yolu bulunmamaktadır.
ÖZDEŞ İLE İLK MAÇ
Bu sezon aldığı sonuçlarla istikrarsız bir performans ortaya koyan ve 3 kez teknik direktör değişikliğine giden Kasımpaşa, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 5 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, haftaya 29 puanla 11. sırada girdi.
Kasımpaşa, 2022-2023'te yeni teknik direktörü Kemal Özdeş yönetiminde ilk maçına çıkacak. Özdeş, lacivert-beyazlı ekipte 2016-2018 ve 2019 yıllarında da görev yapmıştı.
İLK MAÇ GOLSÜZ BİTTİ
Süper Lig'de oynadığı müsabakaların 13'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan son şampiyon Trabzonspor ise 44 puanla 5. basamakta yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
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