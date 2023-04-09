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Ahmet Yıldırım'dan Bursasporlu Hasan Ayaroğlu'na olay hareket!

SPOR
Giriş Tarihi: 09.04.2023
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Ahmet Yıldırım’dan Bursasporlu Hasan Ayaroğlu’na olay hareket!

24Erzincanspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, Bursaspor’la oynanan maçta futbolcu Hasan Ayaroğlu’nun boğazını sıktı. Hakem Yakup Özhan, bu durum karşısında kartına başvurmazken, Bursaspor Kulübü konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, “Adalet?” ifadesini kullandı.

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