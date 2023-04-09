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Beşiktaş Giresunspor CANLI ANLATIM | Beşiktaş Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

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Giriş Tarihi: 09.04.2023 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023
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Beşiktaş Giresunspor CANLI ANLATIM | Beşiktaş Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında maç heyecanı sürüyor. Beşiktaş, evinde Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı ahbaer.com.tr'den takip edebilirsiniz... (Beşiktaş Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda?)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, evinde Giresunspor ile karşı karşıya geliyor.

Lig'de 4 maçlık bir seri yakalayan siyah-beyazlılar, en son Fenerbahçe'ye karşı 10 kişi kaldığı maçı 4-2 kazanarak ligde 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Beşiktaş, ligde 52 puanla 3. sırada yer alırken, Giresunspor 24 puanla 16. sırada yer alıyor.

Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Gedson, Ghezzal, Redmond, Cenk, Aboubakar

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Giresunspor maçı 9 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

Karşılaşma beINSPORTS 1 ekranından yayımlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

Siyah-beyazlı ekip, bugün oynanacak mücadeleye savunma hattında iki oyuncusundan yoksun çıkacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve sezonun geri kalanında görev yapması beklenmeyen Tayyip Talha Sanuç'tan bu akşam faydalanamayacak.

Tayyip Talha'nın sakatlanmasının ardından oyuna giren ve ikinci yarıda Enner Valencia'ya yaptığı faulle penaltıya sebep olup, kırmızı kart gören Welinton Souza da cezası nedeniyle Giresunspor karşısında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

GİRESUN'DA 1 İSİM YOK

Giresunspor'da sarı kart cezalısı Serginho bu maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile Amir Hadziahmetovic, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İki futbolcu, Giresunspor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 29. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde görev yapamayacak.

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