Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman? BJK-Atletico Madrid dostluk maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11’ler

"BJK-Atletico Madrid dostluk maçı ne zaman, saat kaçta" sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor.İspanya'nın köklü kulüplerinden Atletico Madrid, depremzedeler için Türkiye'ye gelecek.Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadelenin tüm geliri deprem bölgesine aktarılacak. Bu noktada, Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman? sorusu gündeme getiriliyor. İşte, merak edilen maçın tarihi...