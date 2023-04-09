Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman? BJK-Atletico Madrid dostluk maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler
"BJK-Atletico Madrid dostluk maçı ne zaman?" sorusu futbolsever tarafından araştırılıyor. Yapılan açıklamaya göre İspanya La Liga devi, geliri depremzedelere gitmek üzere kara kartallar karşısında sahaya çıkacak. Kulüp CEO'su, yardım elini uzatmak için Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk'ten destek istemişti. İşte, Beşiktaş Atletico Madrid maçı tarihi!
"BJK-Atletico Madrid dostluk maçı ne zaman, saat kaçta" sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor.İspanya'nın köklü kulüplerinden Atletico Madrid, depremzedeler için Türkiye'ye gelecek.Vodafone Park'ta oynanacak olan mücadelenin tüm geliri deprem bölgesine aktarılacak. Bu noktada, Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman? sorusu gündeme getiriliyor. İşte, merak edilen maçın tarihi...
BEŞİKTAŞ - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından uzanan yardım ellerinden biri de İspanya'dan geldi.
Beşiktaş Atletico Madrid maçı 12 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'da NTV ve Star'dan canlı yayınlanacak.
İki köklü kulüp 12 Nisan Çarşamba günü Vodafone Park'ta karşılaşacak. Mücadelenin, bilet, yayın ve reklam dahil tüm geliri, deprem bölgesine aktarılacak.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL İLK 11'İ
Mert Günok, Tayfur Bingöl, Welinton, Tayyip Talha, Masuaku, Josef, Gedson, Salih Uçan, Redmond, N'Koudou, Cenk.
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- Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman? BJK-Atletico Madrid dostluk maçı saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler
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