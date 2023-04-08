Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa-TS muhtemel 11'LER!
Spor Toto Süper Lig heyecanı tüm hızıyla sürerken Trabzonspor, Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. İki takımında mutlak 3 puan için sahaya çıkacak olduğu maçla ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa-TS muhtemel 11'ler belli oldu mu?
Spor Toto Süper Lig heyecanı tüm hızıyla sürerken Trabzonspor, Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. İki takımında mutlak 3 puan için sahaya çıkacak olduğu maçla ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa-TS muhtemel 11'ler belli oldu mu?
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.
KASIMPAŞA-TRABZONSPOR
KASIMPAŞA: Günay Güvenç, Fabiano, Papy Djilobodji, Yasin Özcan, Ryan Donk, Haris Hajradinovic, Valentin Eysseric, Mickael Malsa, Ali Gholizadeh, Mamadou Fall, Mounir Chouiar
TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Abdülkadir, Siopis, Visca, Yusuf, Markovic, Gomez
ÖZDEŞ İLE İLK MAÇ
Bu sezon aldığı sonuçlarla istikrarsız bir performans ortaya koyan ve 3 kez teknik direktör değişikliğine giden Kasımpaşa, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 5 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, haftaya 29 puanla 11. sırada girdi.
Kasımpaşa, 2022-2023'te yeni teknik direktörü Kemal Özdeş yönetiminde ilk maçına çıkacak. Özdeş, lacivert-beyazlı ekipte 2016-2018 ve 2019 yıllarında da görev yapmıştı.
İLK MAÇ GOLSÜZ BİTTİ
Süper Lig'de oynadığı müsabakaların 13'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan son şampiyon Trabzonspor ise 44 puanla 5. basamakta yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa-TS muhtemel 11'LER!
- Tarım Kredi'den BAYRAM TADINDA İNDİRİM! Çayınızı, çikolatanızı uygun fiyatlı alın! 7-23 Nisan FİYATI DÜŞEN ÜRÜNLER! Bakmayan pişman olur!
- AÖF online sınav giriş ekranı | 2023 AÖF bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sınav Takvimi
- Aile Destek ödemeleri zamlı yatacak mı, ne zaman? Son dakika: Ödeme takvimi | Nisan ayı Aile Destek Programı paraları yattı mı?
- Primi eksik olana emeklilik ROTASI OLUŞTURULDU! SGK'dan Bağ-Kur'luya şartsız toplu ödeme! 2008 öncesi SSK'lıya...
- Süleyman Çakır kimdir, ne zaman öldü? Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır kaçıncı bölümde nasıl öldü?
- M3 Başakşehir-Kayaşehir METRO DURAKLARI | Başakşehir metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak?
- Başakşehir açık ve kapalı yollar listesi 08 Nisan 2023 | Alternatif yollar hangileri? Saat kaçta kapanıp kaçta açılacak? Kayaşehir Bulvarı...
- 3 kez kampa girdi 15 kiloyu böyle eritti! Kızıyla birlikte formunu yakalayan Sibel Can diyetinin sırları...
- Muğla MHP milletvekili adayı Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Oyuncu Özlem Balcı dizi ve filmler...
- Asgari ücret ara zammı yeni formüller! %15-20-25-30 zam üzerinden yeni tablo! 10.207-10.632-11.057 TL...
- Kardeş kardeşe, amcaya, teyzeye, anneye, babaya fitre verebilir mi? 2023 DİYANET fitre bedeli ne kadar, kaç TL?