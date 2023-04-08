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Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa-TS muhtemel 11'LER!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.04.2023
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Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa-TS muhtemel 11’LER!

Spor Toto Süper Lig heyecanı tüm hızıyla sürerken Trabzonspor, Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. İki takımında mutlak 3 puan için sahaya çıkacak olduğu maçla ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa-TS muhtemel 11'ler belli oldu mu?

Spor Toto Süper Lig heyecanı tüm hızıyla sürerken Trabzonspor, Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. İki takımında mutlak 3 puan için sahaya çıkacak olduğu maçla ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa-TS muhtemel 11'ler belli oldu mu?

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR

KASIMPAŞA: Günay Güvenç, Fabiano, Papy Djilobodji, Yasin Özcan, Ryan Donk, Haris Hajradinovic, Valentin Eysseric, Mickael Malsa, Ali Gholizadeh, Mamadou Fall, Mounir Chouiar

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Bartra, Denswil, Eren, Abdülkadir, Siopis, Visca, Yusuf, Markovic, Gomez

ÖZDEŞ İLE İLK MAÇ

Bu sezon aldığı sonuçlarla istikrarsız bir performans ortaya koyan ve 3 kez teknik direktör değişikliğine giden Kasımpaşa, ligin geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 5 beraberlik, 13 mağlubiyet yaşadı. Lacivert-beyazlı takım, haftaya 29 puanla 11. sırada girdi.

Kasımpaşa, 2022-2023'te yeni teknik direktörü Kemal Özdeş yönetiminde ilk maçına çıkacak. Özdeş, lacivert-beyazlı ekipte 2016-2018 ve 2019 yıllarında da görev yapmıştı.

İLK MAÇ GOLSÜZ BİTTİ

Süper Lig'de oynadığı müsabakaların 13'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan son şampiyon Trabzonspor ise 44 puanla 5. basamakta yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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