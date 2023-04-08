Spor Toto Süper Lig heyecanı tüm hızıyla sürerken Trabzonspor, Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. İki takımında mutlak 3 puan için sahaya çıkacak olduğu maçla ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa-TS muhtemel 11'ler belli oldu mu?