Canlı | Kasımpaşa - Trabzonspor (CANLI ANLATIM) Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ilk 11'ler...
Süper Lig'de 28. haftasında Kasımpaşa evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Trabzonspor'da Trezeguet, Dorukhan ve Serkan Asan sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek. İşte muhtemel 11'ler... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor.
KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Günay, Fabiano, Djilobodji, Yasin, Donk, Eysseric, Malsa, Hajradinovic, Mustafa, Fall, Chouiar.
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Denswil, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Visca, Markovic, Gomez.
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TRABZONSPOR 3 EKSİK
Ligde Kayserispor'a 4-3, kupada Ankaragücü'ne 3-1 kaybedilince Orhan Ak'ın görevi bırakmasıyla Kasımpaşa maçına takımı, 'Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü' İhsan Derelioğlu hazırladı. Bordo-mavili ekipte sakatlığı bulunan Mısırlı oyuncu Trezeguet ve tedavileri devam eden Dorukhan Toköz ile Serkan Asan deplasman kafilesinde yer almadı.
İLK MAÇTA GOL SESİ ÇIKMADI
Süper Lig'de oynadığı müsabakaların 13'ünü kazanan, 5'inde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan son şampiyon Trabzonspor ise 44 puanla 5. basamakta yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
883 GÜN SONRA HSAN DERELİOĞLU
2020-2021 sezonunda Eddie Newton'ın ayrılmasından sonra Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynanan Alanyaspor maçına takımı İhsan Derelioğlu hazırlamış ve Bordo-Mavililer rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Bu maçın ardından Derelioğlu, takımı Abdullah Avcı'ya teslim etmişti. İhsan hoca, tam 883 gün aranın ardından Trabzonspor'un başında maça çıkacak.
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