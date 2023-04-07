07 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'da Mauro Icardi şoku! Başakşehir maçı sonrası yaptığı paylaşım nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray'da Mauro Icardi şoku! Başakşehir maçı sonrası yaptığı paylaşım nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

SPOR
Giriş Tarihi: 07.04.2023 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
ABONE OL
Galatasaray’da Mauro Icardi şoku! Başakşehir maçı sonrası yaptığı paylaşım nedeniyle PFDK’ya sevk edildi

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda avantaj sahibi olan Galatasaray'da Mauro Icardi şoku yaşanıyor. Sarı kırmızılıların Ziraat Türkiye Kupası maçında Başakşehir'e elenmesinin ardından Mauro Icardi yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Dursun Özbek'i Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Medipol Başakşehir mücadelesinin ardından kulüp sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamalar suretiyle sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle disipline gönderdi.

GALATASARAY'DA ICARDI ŞOKU

Galatasaray Kulübü ve sarı-kırmızılı futbolcu Mauro Icardi de sportmenliğe aykırı hareketten disipline gönderildi.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI' nin aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımında yer alan açıklaması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Ahmet Nur Çebi ise Beşiktaş'ın 5 Nisan Çarşamba günü kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamalar nedeniyle, sportmenliğe aykırı hareketten disipline sevk edildi. Hukuk Müşavirliği siyah-beyazlı kulübü de disipline sevk etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanan mücadelede kırmızı kart gören Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da PFDK'ye gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA