Galatasaray’da Mauro Icardi şoku! Başakşehir maçı sonrası yaptığı paylaşım nedeniyle PFDK’ya sevk edildi

Ahmet Nur Çebi ise Beşiktaş'ın 5 Nisan Çarşamba günü kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamalar nedeniyle, sportmenliğe aykırı hareketten disipline sevk edildi. Hukuk Müşavirliği siyah-beyazlı kulübü de disipline sevk etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanan mücadelede kırmızı kart gören Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da PFDK'ye gönderildi.