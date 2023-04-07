Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı rövanşı ne zaman? Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı ayın kaçında?
"Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı rövanşı ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe Opet, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında deplasmanda VakıfBank’ı 3-0 yendi ve final yolunda çok önemli avantaj sağladı. Peki, Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı rövanşı ne zaman? Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı ayın kaçında?
"Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı rövanşı ne zaman? Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı ayın kaçında?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İki Türk temsilcisinin karşı karşıya geldiği 2023 CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet, Vakıfbank'ı 10-25, 23-25, 20-25 setlerle 3-0 mağlup ederek rövanş için avantaj elde etti. Peki, Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı rövanşı ne zaman? Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı ayın kaçında?
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank'ı 3-0 mağlup etti.
Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda iki Türk ekibinin karşılaştığı İstanbul derbisine iyi başlayan Fenerbahçe Opet, Fedorovtseva, Vargas ve Ana Cristina'nın sayılarıyla 16-8 öne geçti. Sarı-lacivertli takım, yaptığı servisleri kötü kullanan ve rakibini karşılamakta başarılı olamayan VakıfBank karşısında etkili performansını sürdürerek ilk seti 25-10 gibi farklı bir skorla aldı.
Maçın ikinci setine de etkili mücadelesini taşıyan Fenerbahçe Opet, 9-5 öne geçti. Oyunu bırakmayan VakıfBank, Gabi ve Egonu'nun sayılarıyla önce 12-12 beraberliği sağladı, ardından da (16-15) skoru lehine çevirdi. Takımlar daha sonra karşılıklı sayılar bulurken, etkili servisleriyle oyuna damgasını vuran Fenerbahçe Opet, bu seti de 25-23 alarak 2-0 öne geçti.
Üçüncü sete 4-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Opet, Ana Cristina ve Vargas'ın sert smaçlarıyla sayı bulmaya devam ederek, 13-7 öne geçti. Egonu'nun sayılarıyla toparlanan VakıfBank farkı kapatmaya çalışırken, rakibinin dönüş yapmasına izin vermeyen Fenerbahçe Opet, bu seti de 25-20 alarak, baştan sona üstün olduğu müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.
VAKIFBANK - FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI RÖVANŞI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğindeki rövanş mücadelesi ise 13 Nisan Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak.
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- Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı rövanşı ne zaman? Vakıfbank - Fenerbahçe voleybol maçı ayın kaçında?
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