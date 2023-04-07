Barcelona’ya UEFA şoku! Şampiyonlar Ligi kararı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in Barcelona ile ilgili açıklamaları İspanya'da bomba etkisi yarattı. UEFA başkanlık seçimine kısa süre kala Ceferin'in neden böyle bir açıklama yaptığı irdelenirken, 'Ceferin böyle atladığına göre havuzda su var demektir' yorumu yapıldı.

Barcelona'nın Negreira Davası ile ilgili olarak UEFA'nın en iyi iki müfettişi olan Jean Samuel Leuba ve Mirjam Koller'i görevlendirdiği ortaya çıktı. UEFA'nın Barcelona'yı gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nden men etmeyi düşündüğü ve bunun için İspanyol Savcılar ile temasa geçtiği de belirtildi.

UEFA yönetimi, Barcelona'nın durumuyla ilgili tüm şüphelerin giderilmesini, titizlikle hareket edilmesini istedi.