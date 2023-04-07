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Galatasaray'dan sol bek hamlesi! Gündemde Sergido Reguilon var...

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Giriş Tarihi: 07.04.2023
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Galatasaray’dan sol bek hamlesi! Gündemde Sergido Reguilon var...

Ligde şampiyonluk yolunda giden Galatasaray'da önümüzdeki sezon için de transfer çalışmalarına başlandı. Sarı kırmızılılar Tottenham'da forma giyen İspanyol yıldız Sergio Reguilon'u istiyor. İşte detaylar...

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