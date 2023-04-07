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Galatasaray'dan Alexis Sanchez hamlesi! 1+1 yıllık sözleşme teklifi...

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Giriş Tarihi: 07.04.2023 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
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Galatasaray’dan Alexis Sanchez hamlesi! 1+1 yıllık sözleşme teklifi...

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Alexis Sanchez'den sarı kırmızılılara müjdeli haber geldi. Marsilya ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza atan Şilili futbolcunun opsiyonunun kullanılmayacağı duyuruldu. Sarı kırmızılıların Sanchez'e 1+1 yıllık sözleşme teklif etmesi bekleniyor.

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