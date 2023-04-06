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PFDK'dan Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi'ye hak mahrumiyeti cezası

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Giriş Tarihi: 06.04.2023 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023
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PFDK’dan Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi’ye hak mahrumiyeti cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK); Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Galatasaray Kulübü Başkan Vekili Erden Timur'a 21 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

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