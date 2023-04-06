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Türkiye Euro 2028 ve 2032'ye resmen aday oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 06.04.2023
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Türkiye Euro 2028 ve 2032’ye resmen aday oldu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin 2028 ve 2032'de gerçekleştirilecek Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını imzaladı.

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