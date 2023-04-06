"Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, 33. hafta maçında Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes'i konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes hangi kanalda canlı yayınlanacak?