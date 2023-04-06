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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2023
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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes hangi kanalda canlı yayınlanacak?

"Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, 33. hafta maçında Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes'i konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes hangi kanalda canlı yayınlanacak?

"Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, 33. hafta maçında Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes'i konuk edecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı 6 Nisan Perşembe saat 20:45'te başlayacak. Ülker Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan mücadele S Sport ekranlarından yayımlanacak.

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THY Euroleague'de 33. hafta maçında karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes play-off umutlarını sürdürebilmek için kazanmak için parkeye çıkacak.

Geride kalan 32 haftada 18 galibiyet 14 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko 50 puanla 7. sırada yer alıyor. Anadolu Efes ise 32 haftada aldığı 16 galibiyet 16 mağlubiyet ve topladığı 48 puanla 10. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Beko son maçında Kızılyıldız'a konuk olacak. Anadolu Efes ise sahasında Monaco'yu ağırlayacak.

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