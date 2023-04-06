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Süper Lig 28. hafta hakemleri belli oldu

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Giriş Tarihi: 06.04.2023
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Süper Lig 28. hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş-Bitexen Giresunspor maçını Atilla Karaoğlan, VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçını ise Abdülkadir Bitigen yönetecek.

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