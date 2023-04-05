İşte Jorge Jesus’un yerine geçecek sürpriz isim! Teklif belli oldu! Kayserispor maçı sonrası...

CEVABI MERAK EDİLİYOR

Fenerbahçe'nin işi resmiyete dökmesi durumunda Aykut Kocaman'ın teklife ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.



58 yaşındaki teknik adam bu sezon birçok takımdan teklif almasına rağmen tümünü reddetmiş ve yeni sezondan itibaren takım çalıştıracağını açıklamıştı.