İşte Jorge Jesus'un yerine geçecek sürpriz isim! Teklif belli oldu! Kayserispor maçı sonrası...
Süper Lig'de ikinci sırada bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un henüz derbi galibiyeti alamaması ve Kadıköy'de Beşiktaş'a farklı mağlup olması sonrasında yeni teknik direktör arayışları başladı. Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de Teknik Direktörü Jorge Jesus, son günlerde eleştiri oklarının hedefinde yer alırken tecrübeli çalıştırıcının olası ayrılığında yerine geçecek isimler de konuşulmaya başlandı.
SÜRPRİZ İSİM
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor maçında olumsuz bir sonuç alınması halinde Jesus ile yolların ayrılması bekleniyor.
Aksi durumda hocanın sezon sonunda veda edeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Tüm bu olasılıkları göz önünde bulunduran Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör adaylarıyla temas kurmaya başladı.
Sabah'ın haberine göre bu isimlerden biri de Aykut Kocaman.
FENRBAHÇE'NİN BAŞINDA 3 KUPA KAZANDI
Fenerbahçe'de 2 dönem teknik direktörlük yapan ve 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası kazanan Aykut Kocaman, Sarı-Lacivertlilerin en önemli adaylarından biri.
Ali Koç, ilk başkanlığa seçildiğinde gönderdiği Aykut Kocaman için o dönem hatalı karar verdiğini itiraf etmişti.
CEVABI MERAK EDİLİYOR
Fenerbahçe'nin işi resmiyete dökmesi durumunda Aykut Kocaman'ın teklife ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.
58 yaşındaki teknik adam bu sezon birçok takımdan teklif almasına rağmen tümünü reddetmiş ve yeni sezondan itibaren takım çalıştıracağını açıklamıştı.
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