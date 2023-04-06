FB-Kayserispor MAÇ ÖZETİ | 6 Nisan ZTK Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesi kaç kaç bitti?

Kupada 14. randevu

Fenerbahçe ile Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 13 kez rakip oldu. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda sarı-lacivertliler 7 kez galip geldi. Kanarya bu galibiyetlerden birini penaltılarla kazandı. Rekabette 3 maç berabere tamamlanırken, sarı-kırmızılılar da 3 müsabakayı kazandı.

İki takım arasında Türkiye Kupası'nda oynanan maçlarda Fenerbahçe 6 kez tur atlayan taraf olurken, Kayserispor ise 1 kez rakibi elemeyi başardı. Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılılar ayrıca kupada iki kez de grup aşamasında birlikte yer aldı. Gruplarda oynanan 3 maçta, Kayseri 1 galibiyet alırken, 2 mücadele de berabere sona erdi.

Kayseri temsilcisi, geçtiğimiz sezon son 16 turunda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla eleyerek bir üst tura yükseldi.