FB-Kayserispor MAÇ ÖZETİ | 6 Nisan ZTK Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesi kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş derbisinden 4-2'lik bir mağlubiyet ile ayrılan Fenerbahçe'nin hedefi Kayserispor ile mücadelesinden galibiyetle ayrılmak. Heyecan dolu mücadelenin detaylarını öğrenmek isteyenlar maç özetini araştırmaya başladı. Peki ZTK Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesi kaç kaç bitti?
FB-Kayserispor maçı kaç kaç bitti sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe Kayserispor'u sahasında 4-1'lik skorla yendi. Taraftarlar nefes kesen mücadelenin detaylarını merak ediyor. Nefes kesen mücadelenin sonunda sarı-lacivertliler ZTK'da yarı finale yükseldi. İşte Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesi kaç kaç bitti?
FENERBAHÇE-KAYSERİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Mücadeleden Fenerbahçe 4-1'lik skorla galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.
Fenerbahçe'nin golleri 8. ve 42. dakikada Emre Mor, 59. dakikada Serdar Dursun ve 90. dakikada Arda Güler'den geldi.
YARI FİNALDE RAKİP SİVASSPOR
Kayserispor'un tek golünü ise 18. dakikada Kolovetsios kaydetti. Fenerbahçe bu maçın ardından turnuvada yarı finalde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
Kadrove taktik değişiyor
Jorge Jesus'un zorluk seviyesi yüksek maçlara 3'lü savunmayla çıkma inadı, Beşiktaş derbisinde de devam etti. Fenerbahçe bir kez daha kaybetti. Tecrübeli teknik adam, kritik Kayserispor mücadelesinde yeniden 4'lü defansa dönmeye hazırlanıyor. Kadıköy'deki karşılaşmada Sarı-Lacivertliler'in, Beşiktaş derbisinin kadrosuna oranla değişime gitmesi de bekleniyor. Kayseri karşısında 2 stopere dönülmesiyle birlikte Serdar Aziz'e yeniden kulübe yolu gözüktü. Tecrübeli çalıştırıcının, Mert Hakan Yandaş ve büyük hayâl kırıklığı yaratan Joao Pedro'yu da bu akşam yanında oturtma ihtimali yüksek. Orta sahada Zajc ve İsmail'in görev yapmaları, İrfan Can Kahveci'nin de 11'e geri dönmesi bekleniyor.
Alioski ihtimali
Taraftarın Arda Güler'i her maç sahada görme isteği de gerçekleşecek gibi. Beşiktaş mücadelesinin yıldızı olan genç yeteneğin Kayserispor mücadelesinde de 11'de sahaya çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Jorge Jesus'un ufak bir ihtimalle de olsa Samuel'i kesip, Ferdi'yi sağ çekip sol bekte Alioski'yi oynatması da mümkün.
Turu geçen takım Sivasspor'la oynayacak
Fenerbahçe ile Kayserispor eşleşmesinin galibi, yarı finalde Sivasspor-Gaziantep eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacaktı. Ancak 6 Şubat'taki deprem felaketinin ardından Gaziantep tüm turnuvalardan çekilmişti. Bu nedenle Yiğido, otomatikman yarı finale yükseldi. Bu akşamki maçta kazanacak olan takım, Kırmızı-Beyazlılar ile eşleşecek. Yarı finalde ilk maçlar 2-3 veya 4 Mayıs tarihinde oynanacak. Rövanş takvimi ise henüz belli değil.
Son eşleşmede Kayserispor kazandı
İki takım, geçen sezon da Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşmıştı. Son 16 turundaki maç, Kadıköy'de oynanmıştı. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si, 45. dakikada 10 kişi kalan Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor kalesine tam 21 şut gönderse de bir türlü ağları sarsamamıştı. Sarı-Lacivertliler'in altyapısından yetişen Ramazan Civelek'in son dakikadaki frikik golüyle Kayseri, büyük bir sürprize imza atarak turu geçen taraf olmuştu.
Kupada 14. randevu
Fenerbahçe ile Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 13 kez rakip oldu. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda sarı-lacivertliler 7 kez galip geldi. Kanarya bu galibiyetlerden birini penaltılarla kazandı. Rekabette 3 maç berabere tamamlanırken, sarı-kırmızılılar da 3 müsabakayı kazandı.
İki takım arasında Türkiye Kupası'nda oynanan maçlarda Fenerbahçe 6 kez tur atlayan taraf olurken, Kayserispor ise 1 kez rakibi elemeyi başardı. Sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılılar ayrıca kupada iki kez de grup aşamasında birlikte yer aldı. Gruplarda oynanan 3 maçta, Kayseri 1 galibiyet alırken, 2 mücadele de berabere sona erdi.
Kayseri temsilcisi, geçtiğimiz sezon son 16 turunda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla eleyerek bir üst tura yükseldi.
Fenerbahçe çeyrek finale nasıl geldi?
Fenerbahçe, bu sezon Türkiye Kupası'na 5. turdan başladı ve İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, daha sonra son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 2-1 eleyerek çeyrek finale yükseldi.
Kayserispor çeyrek finale nasıl geldi?
Kupaya 3. turdan dahil olan Kayserispor ise Iğdır FK'yı 2-1 ile geçerken, 4. turda Sivas Belediyespor'u 1-0, 5. turda Gençlerbirliği'ni 2-0 ve son 16 turunda da Antalyaspor'u uzatmalarda 2-0'lık skorla eleyerek çeyrek finale çıktı.
Rekabetteki farklı skorlar
Fenerbahçe, Kayserispor ile rekabetteki en farklı skoru 2005 yılında 7-0'lık skorla elde etti. Sarı-lacivertliler, iki kez 5-0, bir kez de 5-1'lik skorla rakibini mağlup ederken, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Kadıköy'de oynanan maçlarda 3-3'lük skor yaşandı. Sarı-kırmızılılar ise sarı-lacivertlileri, iki defa 4-1 mağlup ederek rakibine karşı en farklı skorları aldı.
Son 10 maç
Fenerbahçe ile Kayserispor arasında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanan son 10 maçta sarı-lacivertliler 7, sarı-kırmızılılar da 1 kez sahadan galip ayrıldı. 2 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe 19 kez rakip fileleri havalandırırken, Kayserispor da 6 kez gol sevinci yaşadı.
Volkan Bayarslan düdük çalacak
Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.
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