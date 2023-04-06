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Trabzonspor Sergen Yalçın ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi

SPOR
Giriş Tarihi: 06.04.2023 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023
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Trabzonspor Sergen Yalçın ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi

Trabzonspor'da yeni başkan Ertuğrul Doğan yeni teknik direktörü belirlemeye yönelik çalışmalarını hızlandırırken Sergen Yalçın ile görüştü. İkili arasındaki ilk görüşmenin olumlu geçtiği ve tarafların yeniden bir araya geleceği belirtildi. İşte detaylar...

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