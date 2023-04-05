GS-Medipol Başakşehir Maçı ÖZETİ | ZTK Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi kaç kaç bitti?

Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesinin detayları araştırılıyor. ZTK çeyrek finalde karşı karşıya gelen GS-Medipol Başakşehir galibiyet için mücadele etti. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray, 7-0 kazanmıştı. Galatasaray'ın mağlubiyeti ile sonuçlanan maçın skoru 2-3 oldu. İşte GS-Medipol Başakşehir maç özeti...