GS-Medipol Başakşehir Maçı ÖZETİ | ZTK Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi kaç kaç bitti?
GS-Medipol Başakşehir mücadelesi kaç kaç bitti sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Heyecan dolu maç Medipol Başakşehir ekibinin zaferiyle sonlanırken sarı-kırmızılılar Türkiye Kupası'na veda etti. Futbolseverler kıyasıya mücadelenin detaylarına ulaşmaya çalışıyor. Peki Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi kaç kaç bitti?
Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesinin detayları araştırılıyor. ZTK çeyrek finalde karşı karşıya gelen GS-Medipol Başakşehir galibiyet için mücadele etti. İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray, 7-0 kazanmıştı. Galatasaray'ın mağlubiyeti ile sonuçlanan maçın skoru 2-3 oldu. İşte GS-Medipol Başakşehir maç özeti...
GS-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Medipol Başakşehir'i evinde ağırladı. Sarı kırmızılılar rakibine 3-2 mağlup olurken Türkiye Kupası'na veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele gol düellosu şeklinde geçerken, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan Başakşehir adını yarı finale yazdırdı.
Turuncu-lacivertlilere turu getiren golleri 12 ve 66'da Szysz ile 30'da Aleksic kaydetti.
Galatasaray'ın golleri ise 20'de Kaan Ayhan ile 51'de Icardi'den geldi.
GALATASARAY'IN KUPADAKİ MAÇLARI
Türkiye Kupası'na bu sezon 3. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu etapta TFF 2. Lig temsilcisi GMG Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eledi. Sonraki turda TFF 3. Lig takımı Yeşilyurt DÇ Ofspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, 5. turda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.
Son 16 tur müsabakasında Corendon Alanyaspor'u 2-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde bu akşam Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
BAŞAKŞEHİR'İN KUPADAKİ MAÇLARI
Turuncu-lacivertliler ise 5. turdan girdiği kupada sırasıyla Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'yi 3-1, Spor Toto Süper Lig temsilcisi VavaCars Fatih Karagümrük'ü normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarla 6-4 eledi.
İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray, 7-0 kazanmıştı.
YARI FİNALDE RAKİP ANKARAGÜCÜ
Tek maç eleme usulüne göre yapılacak maçta kazanan takım, yarı finalde MKE Ankaragücü ile eşleşecek. Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
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- GS-Medipol Başakşehir Maçı ÖZETİ | ZTK Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi kaç kaç bitti?
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