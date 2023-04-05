Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman 2023? Galatasaray, Fenerbahçe kupa maçları hangi gün oynanacak?
"Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı başladı. Karşılaşmaları kazanan takımlar yarı finalde yoluna devam edecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç tarihleri merak ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman 2023? Galatasaray, Fenerbahçe kupa maçları hangi gün oynanacak?
"Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman 2023? Galatasaray, Fenerbahçe kupa maçları hangi gün oynanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kupada çeyrek finalin ilk karşılaşması Ankaragücü - Trabzonspor arasında oynandı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maç takvimi merak ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman 2023? Galatasaray, Fenerbahçe kupa maçları hangi gün oynanacak?
TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL TEK MAÇ MI?
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final tek maç eleme usulüne göre gerçekleştiriliyor. Buna göre 4 Nisan'da oynanan çeyrek finalin ilk karşılaşmasının galibi Ankaragücü yarı finale çıkan ilk takım oldu.
ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI
Galatasaray-Başakşehir / 5 Nisan (20:30)
Fenerbahçe-Kayserispor / 6 Nisan (20:30)
ZTK YARI FİNAL TEK MAÇ MI, ÇİFT MAÇ MI?
Tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre düzenlenen yarı final müsabakalarına katılıyor.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Yarı final karşılaşmalarının tarihi henüz belli değil. TFF tarafından program açıklandığında haberimizde olacak.
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