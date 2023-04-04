Süper Lig’de 6 takım PFDK’ya sevk edildi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un müsabaka sonrası flaş röportajdaki açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine;

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın açıklamaları suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.





Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın, Galatasaray maçı sonrası sosyal medya hesabındaki paylaşımında yer alan açıklamalar suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.