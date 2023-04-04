Süper Lig'de 6 takım PFDK’ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce 6 Süper Lig ekibi ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiği açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı.
Buna göre; Trabzonspor, Kayserispor, Galatasaray ve Fenerbahçe "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle, aynı zamanda Fenerbahçe ve Kayserispor'un "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildi.
Galatasaray Kulübü'nün müsabaka sonrası kulüp resmi internet sitesinde ve 02.04.2023 tarihinde kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine;
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur'un müsabaka sonrası açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine;
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un müsabaka sonrası flaş röportajdaki açıklamalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.
Beşiktaş Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine;
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın açıklamaları suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın, Galatasaray maçı sonrası sosyal medya hesabındaki paylaşımında yer alan açıklamalar suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri öğrenme ekranı | 2023 MEB son dakika! 45 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri nasıl öğrenilir?
- ANKARAGÜCÜ TRABZONSPOR CANLI İZLE | 04 Nisan ZTK Ankaragücü-TS maçı şifresiz, full HD, kesintisiz takip linki..
- Dul ve Yetim Maaşı ne kadar, kaç TL? %25, 50, 75... Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi başvuru ekranı!
- 4 Nisan Altın fiyatları REKORU GÖRDÜ! 2.5 yılın zirvesini gören yatırımcıya piyango vurdu!
- NATO ne zaman kuruldu? 12 kurucu üye hangi ülkeler? NATO'ya hangi ülkeler, ne zaman üye oldu?
- Green Card DV2023 ne zaman açıklanacak? Çekiliş başvuru sonuçları hangi tarihte belli olacak? Çıktıktan sonra Amerika'da yaşamak zorunlu mu?
- Harry Potter dizi mi olacak? Harry Potter film serisi dizi mi yapılacak, nereden yayınlanacak?
- Kamu şeflerine 3600 ek gösterge son dakika! Şeflere ek gösterge verilecek mi? 2023 Torba yasada kapsam genişleyecek mi?
- Canan Karatay sütteki mucizeyi açıkladı! Bir yudumunda bile şifa saklı! Doğal antibiyotiğe dönüşüyor...
- Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Nisan ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? İllere göre sorgulama...
- Vakıfbank personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı? İşe alım sonuç sorgulama ekranı! Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Uzman Yardımcısı...
- TSK özlük hakları son dakika! Artış yaşanacak, Maaşlarda 1.300 ila 1.735 liraya kadar... Astsubay, uzman çavuş, erbaş...