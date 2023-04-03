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Trabzonspor Vitor Hugo ayrılığını KAP'a bildirdi!

SPOR
Giriş Tarihi: 03.04.2023
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Trabzonspor Vitor Hugo ayrılığını KAP’a bildirdi!

Trabzonspor 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Vitor Hugo'nun ayrılığını KAP'a bildirdi. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın EC Bahia'ya kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

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