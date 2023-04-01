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Trabzon'da gol düellosu! Fırtına evinde kayıp | Trabzonspor 3 - 4 Kayserispor MAÇ SONUCU

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.04.2023 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023
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Trabzon’da gol düellosu! Fırtına evinde kayıp | Trabzonspor 3 - 4 Kayserispor MAÇ SONUCU

Son dakika Trabzonspor haberleri | Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor evinde Kayserispor'u konuk etti. Karadeniz temsilcisi gol düellosuna sahne olan mücadeleden 4-3'lük skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Trabzonspor 44 puanda kalırken, Kayserispor ise puanını 41'e yükseltti.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Trabzonspor evindeki mücadeleyi 4-3 kaybetti ve haftayı puansız kapattı.

Bordo-mavililerin gollerini 3. dakikada M.Gomez, 50. dakikada Abdülkadir Ömür ve 54. dakikada penaltıdan E.Bardhi atarken;

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Emrah Başsan, 20. dakikada M.Thiam, 48. dakikada penaltıdan B.Mensah ve 63. dakikada C.Mane kaydetti.

Trabzonspor bu sonuçla 44 puanda kalırken, Kayserispor ise puanını 41'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada konuk takım ilk atağında golü buldu. Cardoso'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde Emrah Başsan'ın gelişine vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere gitti: 0-1.

3. dakikada Trabzonspor, eşitliği sağladı. Savunmada Kolovetsios'un uzaklaştırmak istediği topu önüne alarak ceza alanına giren Gomez, yerden vuruşla topu filelere yolladı: 1-1.

20. dakikada Yukatel Kayserispor, tekrar öne geçti. Gökhan Sazdağı'nın pasında, ceza alanı içinde topla buluşarak kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Thiam, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

34. dakikada Gomez'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Markovic'in kafa vuruşunda, yan direkten dönen topu tekrar bu futbolcu tamamlamak istedi ancak bu kez de kaleci Bilal Bayazıt, gol izni vermedi.

41. dakikada Cardoso'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Eren Elmalı'nın elle müdahale ettiği gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Özdamar, kararı iptal etti.

Konuk takım ilk yarıyı 2-1 önde kapadı.

48. dakikada Emrah Başsan'ın pasında, ceza alanı içinde Bartha, Mane'yi düşürünce karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi. Mensah, kulandığı şık penaltı atışında kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan topu filelere yolladı: 1-3.

50. dakikada Trabzonspor, farkı 1'e düşürdü. Gomez'in şutunda savunmadan dönen topu yakın mesafeden Abdülkadir Ömür, filelere gönderdi: 2-3.

53. dakikada Gomez'in pasında, savunmada Kolovetsios, Markovic'i düşürünce karşılaşmanın hakemi Erkan Özdamar, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Bardhi, kullandığı penaltı atışında topu filelere göndererek eşitliği sağladı: 3-3.

56. dakikada Gomez'in sağdan pasında, arka direkte Markovic'in vuruşunda top üst direkten döndü. Daha sonra uygun durumdaki Abdülkadir Ömür'ün şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

64. dakikada Yukatel Kayserispor, bir kez daha öne geçti. Mensah, orta alanda Peres'ten kaptığı topu Mane'nin önüne bıraktı. Bu futbolcu da ceza alanına girerek meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-4.

87. dakikada İlhan Parlak'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Thiam'ın şutunda top üsten auta çıktı.

Konuk takım, karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

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