Galatasaray Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz mi? Muhtemel 11’ler...

Süper Lig'in 27. haftasında Sarı- kırmızılılar, Adana Demirspor'u ağırlayacak. Lider Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını açmak için kozlarını paylaşacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Galatasaray'da 1 eksik bulunuyor. Bu noktoda futbolseverler, maçın detaylarını sorguluyor. Peki, Galatasaray Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?