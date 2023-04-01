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Galatasaray Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz mi? Muhtemel 11'ler...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.04.2023
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Galatasaray Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz mi? Muhtemel 11’ler...

Spor Toto Süper Lig'de 27. haftasında Galatasaray ile Adana Demirspor, kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadeleye kısa bir zaman kala karşılaşmanın detayları ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.Peki, Galatasaray Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Süper Lig'in 27. haftasında Sarı- kırmızılılar, Adana Demirspor'u ağırlayacak. Lider Galatasaray, Fenerbahçe ile puan farkını açmak için kozlarını paylaşacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Galatasaray'da 1 eksik bulunuyor. Bu noktoda futbolseverler, maçın detaylarını sorguluyor. Peki, Galatasaray Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GS-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Adana Demirspor maçı 1 Nisan Cumartesi günü (BUGÜN) saat 20:30'da başlayacak. Maç, beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Kerem, Rashica, Icardi

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Akintola, N'Diaye, Emre Akbaba, Onyekuru, Cherif N'Diaye

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 8 maçı kazandı.

Bu sezon iç sahadaki tek yenilgisini ikinci haftada Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 11 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 1'inden beraberlikle ayrıldı.

İç sahadaki son 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, son 8 müsabakada ise puan kaybı yaşamadı.

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