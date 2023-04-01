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Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR hakemi belli oldu

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Giriş Tarihi: 01.04.2023
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Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR hakemi belli oldu

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR hakemi Bahattin Şimşek oldu. Zorlu maçın AVAR'ında ise Volkan Bayarslan ve Erdem Bayık yer alacak.

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