31 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Pep Guardiola'dan depremzedeler için yardım çağrısı

Pep Guardiola'dan depremzedeler için yardım çağrısı

SPOR
Giriş Tarihi: 31.03.2023
ABONE OL
Pep Guardiola’dan depremzedeler için yardım çağrısı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için yardım çağrısında bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA