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Galatasaray'a peş peşe güzel haberler

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Giriş Tarihi: 31.03.2023
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Galatasaray’a peş peşe güzel haberler

Milli araya Konyaspor mağlubiyetiyle giren Sarı-Kırmızılılar lige Adana Demirspor mücadelesiyle dönecek. Zorlu maç öncesinde lider Galatasaray'da her şey yolunda. İşte detaylar...

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