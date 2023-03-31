Domenec Torrent’in yeni adresi herkesi şaşırtacak! Dünya Kupası’nda herkes o hocayı konuşuyordu

Galatasaray ile geçen sezon sonunda ayrıldıktan sonra başka bir takımla çalışmayan Torrent'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol spor gazetesi AS'ın haberine göre;, Fransız teknik adam Herve Renard'ın ayrıldığı Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına Torrent'in geçeceğini yazdı. Haberde Torrent'in en güçlü aday olduğu ileri sürüldü.



Suudi Arabistan yetkilileriyle bir görüşme yapan Torrent'in teklifi kabul ettiğinin altı çizildi



60 yaşındaki teknik adamla uzun süreli bir sözleşme imzalanacağı da belirtildi.