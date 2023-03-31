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Domenec Torrent'in yeni adresi herkesi şaşırtacak! Dünya Kupası'nda herkes o hocayı konuşuyordu

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Giriş Tarihi: 31.03.2023
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Domenec Torrent’in yeni adresi herkesi şaşırtacak! Dünya Kupası’nda herkes o hocayı konuşuyordu

Geçtiğimiz sezon Süper Lig takımlarından Galatasaray'da görev alan Domenec Torrent'in yeni adresi belli oluyor. İspanyol teknik adamın Herve Renard'ın yerine Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörü olmak üzere olduğu belirtildi.

Galatasaray ile geçen sezon sonunda ayrıldıktan sonra başka bir takımla çalışmayan Torrent'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol spor gazetesi AS'ın haberine göre;, Fransız teknik adam Herve Renard'ın ayrıldığı Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına Torrent'in geçeceğini yazdı. Haberde Torrent'in en güçlü aday olduğu ileri sürüldü.

Suudi Arabistan yetkilileriyle bir görüşme yapan Torrent'in teklifi kabul ettiğinin altı çizildi

60 yaşındaki teknik adamla uzun süreli bir sözleşme imzalanacağı da belirtildi.



TORRENT'İN KARİYERİ

Uzun süre Pep Guardiola'nın yardımcı antrenörlüğünü yapan Pep Guardiola; New York City, Flamengo ve Galatasaray'da teknik direktörlük yaptı.

Galatasaray, Torrent ile birlikte 20 resmi maçta 7 galibiyet ve 8 mağlubiyet alırken; 28 gol atıp 31 gol yerdi.

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