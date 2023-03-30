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Galatasaray Livakovic için devrede! Hırvat kaleci performansıyla göz dolduruyor

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Giriş Tarihi: 30.03.2023 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
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Galatasaray Livakovic için devrede! Hırvat kaleci performansıyla göz dolduruyor

Hırvatistan'ın Dünya Üçüncüsü olmasında büyük payı bulunan kaleci Dominik Livakovic için Galatasaray düğmeye bastı. Sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan Livakovic şu ana kadar ülkesi dışında forma giymedi. İşte detaylar...

Galatasaray sözleşmesi 2024'te bitecek olan Muslera'nın boşluğunu doldurmak için şimdiden arayışlara başladı.

Muslera'yı aratmayacak düzeyde kaleci arayışında olan yönetim, flaş bir ismi gündemine aldı. Cimbom, Dinamo Zagreb'in 28 yaşındaki file bekçisi Dominik Livakovic'e kancayı taktı.

MİLLİ MAÇTA GEÇİT VERMEDİ

EURO 2024 elemelerinde Hırvatistan ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'mız, kaleci Livakovic'i geçemedi. Livakovic, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılan ay-yıldızlılarda maça damga vuran isim oldu.

GELMEYE HAZIR

Galatasaray'ın kaleci listesinde ilk sırada yer alan başarılı eldiven, sarı-kırmızılılara gelmeye hazır olduğunun işaretini verdi. Başarılı file bekçisinin Dinamo Zagreb'le sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

HIRVATİSTAN DIŞINA ÇIKMADI

Performansıyla göz dolduran Livakovic futbol kariyerinde Hırvatistan dışına çıkmadı. 2016 yılından beri Dinamo Zagreb'te forma giyen yıldız file bekçisi, yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor.

Bu sezon Hırvatistan Ligi'nde 26 karşılaşmada sahaya çıkan Livakovic kalesinde 24 gol gördü. 6 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

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